Curitibano Leandro Sekko encarar trecho mais difícil da estrada catarinense em uma só roda

Os turistas que visitam a famosa Serra do Rio do Rastro, em Lauro Müller (SC), costumam se surpreender com a beleza do local. Porém, neste domingo, dia 25 de outubro, um desafio promete chamar ainda mais a atenção. Leandro Sekko, recordista mundial em empinar bicicleta, irá descer o trecho mais difícil em uma só roda.

A ideia surgiu após o recorde conquistado em novembro do ano de 2017, quando o curitibano alcançou a marca de 12h01min06seg ininterruptas no “grau”. Desde então, o atleta, que pratica a modalidade wheeling bike e realiza apresentações por todo o país, vem buscando algo a mais para se aventurar.

“Sempre que saia para pedalar e costumava fazer alguns trechos de serra, gostava de brincar empinando. Comecei a pensar nisso, num desafio, mas não poderia ser qualquer uma, foi aí que me veio a Serra do Rio do Rastro, super conhecida e também bastante radical”, explica.

O evento inicia às 7h com a largada no topo. Sekko irá percorrer os primeiros sete quilômetros empinando sua bicicleta, por aproximadamente 30 minutos. A duração desta vez pode ser curta, mas a dificuldade é altíssima, levando em consideração a altitude de 1421 metros e as famosas curvas de cotovelo.

“Mesmo com toda a minha experiência, não há garantias, será bem difícil. Fui ao local treinar seis vezes e sofri vários problemas mecânicos, com o freio e a marcha, e também senti a parte física, com câimbras, pois exige bastante dos braços. Me preparei melhor para as adversidades e agora espero concluir com sucesso”, finaliza.