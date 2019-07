Ribeirão do Pinhal se destaca no handebol

Garantida classificação

O handebol teve seus campeões na Macrorregional de Assaí dos 66º Jogos Escolares do Paraná (JEPS). Os Colégios Estaduais Professora Regina Tokano, de Uraí, e Hermínia Lupion, de Ribeirão do Pinhal, conquistaram os títulos invictos no Feminino e Masculino de 15 a 17 anos.

No feminino, as estudantes do Regina Tokano venceram o Colégio Positivo de Jaguariaíva, por 34×05, e o Colégio Estadual Hermínia Lupion, de Ribeirão do Pinhal, por 20×11. Com as duas vitórias, a equipe de Uraí garantiu a classificação para a fase final.

No masculino, melhor para a equipe de Ribeirão do Pinhal. Os meninos do Hermínia Lupion superaram o Colégio Mega, de Arapoti, por 28×06, e o Centro Estadual de Ensino Profissionalizante Ozório Gonçalves Nogueira, de Bandeirantes, por 23×10.

Confira a Classificação Final do Handebol na Fase Macrorregional de Assaí dos 66º JEPS:

Masculino:

1º – Colégio Estadual Hermínia Lupion – Ribeirão do Pinhal

2º – Centro Estadual de Ensino Profissionalizante Ozório Gonçalves Nogueira – Bandeirantes

3º – Colégio Mega – Jaguariaíva

Feminino:

1º – Colégio Estadual Professora Regina Tokano – Uraí

2º – Colégio Estadual Hermínia Lupion – Ribeirão do Pinhal

3º – Colégio Positivo – Jaguariaíva

Os Jogos Escolares do Paraná são promovidos pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação e do Esporte, com o apoio do município de Assaí.