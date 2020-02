Rigor Rico é vice-campeão Latino Americano de Hard Enduro

Único brasileiro a participar foi da Pro Tork KTM Racing

A Pro Tork KTM Racing comemorou a conquista do vice por Rigor Rico no Latino Americano de Hard Enduro, realizado durante o El Inka, uma das provas mais desafiadoras da modalidade. O evento ainda reuniu alguns dos melhores atletas do mundo, entre os dias 20 e 22 de fevereiro, na capital do Peru, Lima.

Na quinta-feira foi feito o prólogo, espécie de circuito fechado com obstáculos. Rigor imprimiu um ritmo forte, chegando a andar na terceira colocação, surpreendendo os adversários. Porém, acabou cometendo alguns erros que o levaram a terminar na sétima posição.

Já na sexta-feira, um Hard Enduro de 100 quilômetros por um cenário lunar, repleto de pedras, areia e poeira, desafiou a habilidade dos competidores. Aqui, Rigor buscou dar o seu melhor, sendo esta sua especialidade. O atleta conseguiu finalizar a disputa na quarta colocação.

Por fim, hoje foi dia de Hare Scramble, um circuito natural de 3 km, no qual os participantes deram voltas por 2h30. Mais uma vez, Rigor deu o seu melhor, esteve no top três, mas ficou em quarto lugar.

Com o resultado, ele acabou o El Inka na quarta colocação, atrás do espanhol Mario Roman, o chileno Benjamim Herrera e o sul-africano Travis Teasdele, respectivamente. Já no Latino Americano, ficou em segundo, atrás apenas do piloto da casa, Herrera.

“Foi um evento e tanto, uma das provas mais desgastantes que já participei. Fora o percurso extremamente desafiador, o clima seco tornou tudo mais difícil. Estou muito feliz, o balanço foi ótimo. Foi uma experiência única andar entre nomes tão experientes, aprendi muito e estou pronto para evoluir mais. Agradeço a todos pela torcida”, disse.

Agora, o mineiro de 29 anos, que é o principal nome da modalidade no Brasil, mal retorna ao país e já embarca para Portugal. Ele aproveita para fazer uma preparação especial para os desafios desta temporada, sendo que no dia 1 de março encara uma etapa do Português de Hard Enduro.

Confira o resultado:

El Inka

1) Mario Roman – Espanhol

2) Benjamim Herrera – Chile

3) Travis Teasdele – África do Sul

4) Rigor Rico – Brasil

5) Jono Richardson – Inglaterra

Latino Americano de Hard Enduro

1) Bejamim Herrera – Chile

2) Rigor Rico – Brasil

3) Branko Bozovich – Peru