Rodeio da 53ª FAPI começa nesta quinta-feira

Com 32 competidores de alto nível

O rodeio da 53ª FAPI (Feira Agropecuária e Industrial) de Ourinhos começa nesta quinta-feira (13) na Arena do Parque Olavo Ferreira de Sá, às 20h. A disputa em Ourinhos integra uma etapa da Liga Nacional de Rodeios.

O campeão terá vaga garantida para a Festa do Peão de Barretos, onde disputará uma vaga para o The American, rodeio com prêmio de R$ 1 milhão.

Serão quatro dias de rodeio. Nesta quinta-feira (13) e sexta-feira (14), todos os competidores se apresentam na montaria. No sábado (15), entram na arena aqueles que obtiveram pontuação. O rodeio termina no domingo (16) com a participação e premiação dos dez colocados.

Ao total, disputam 32 competidores de alta performance de todo o Brasil, sendo cinco da região de Ourinhos. O diretor da Liga Nacional de Rodeios, Marcos Abud (foto) , revela que ao total serão entregues o valor de R$ 18 mil em prêmios, do primeiro ao décimo colocado, sendo R$ 7 mil o prêmio para o campeão.

“Não é somente Ourinhos que ganha um rodeio organizado pela Liga Nacional de Rodeios, mas também nós que organizamos um evento de uma feira que já é conhecida nacionalmente. Estamos felizes com esta parceria com a comissão organizadora da FAPI e esperamos que em mais um ano possamos levar para o público os grandes momentos da montaria e premiar jovens que são verdadeiros talentos neste mercado.”

Marcos destaca que o rodeio não é apenas uma forma de manter a tradição da montaria ou promover competição, mas é uma oportunidade para muitos competidores mudarem de vida.

“O sonho do jogador de futebol é se destacar em um grande time, de quem monta é disputar um evento como o The American nos Estados Unidos. Sem dúvida, essa oportunidade é a que mais motiva os participantes.”