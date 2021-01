Entidades que desejarem participar do edital devem se inscrever até dia 18

O Governo do Paraná abriu as inscrições para o Programa de Fomento e Incentivo ao Esporte, o PROESPORTE. As entidades do terceiro setor que desejarem participar deste edital, devem se inscrever até o dia 18 de fevereiro.

O principal objetivo do edital, segundo o senador Flávio Arns (foto) é a captação de recursos por meio do tributo conhecido como ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços).

No mínimo, 20% destes recursos serão destinadas a projetos para pessoas com deficiência.

O valor proposto nesta edição chegará até nove milhões de reais. Para dúvidas, acesse: proesporte@esporte.pr.gov.br e para mais informações detalhadas, o site que já está disponível é: www.esporte.pr.gov.br/Pagina/Proesporte-Lei-de-Incentivo-2020

Nosso mandato também está à disposição para ajudar.