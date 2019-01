Shane McElrath leva Pro Tork ao alto do pódio no AMA Supercross 2019

Dois pontos da primeira colocação

Shane McElrath foi o destaque da categoria 250 Oeste na terceira etapa do AMA Supercross 2019, realizada no fim de semana, em Anaheim – Estados Unidos. O piloto fez 3-2-1 nas baterias e faturou a Tríplice Coroa, subindo ao lugar mais alto do pódio. Ele defende a Troy Lee Designs, Red Bull e KTM, equipe patrocinada pela Pro Tork desde 2013.

Com o resultado, somado aos dois terceiros lugares que havia conquistado anteriormente, ele foi da terceira para a segunda colocação na classificação, diminuindo consideravelmente a diferença para o líder, de sete para apenas dois pontos. A expectativa é que ele mantenha o rendimento para alcançar a ponta já no próximo evento.

A quarta etapa do AMA Supercross 2019 acontece neste sábado, dia 26, em Oakland. Quem quiser conferir por aqui, basta adquirir a transmissão ao vivo oficial no site supercrosslive.tv. O investimento é de 99 dólares, para até quatro dispositivos diferentes simultaneamente. Pelo horário de Brasília, as corridas irão iniciar à 1 hora da madrugada de domingo. A Pro Tork está na torcida!

Confira o resultado da categoria 250cc:

1) Shane McElrath (KTM)

2) Dylan Ferrandis (Yamaha)

3) Colt Nichols (Yamaha)

Classificação:

1) Colt Nichols – 70 pontos (Yamaha)

2) Shane McElrath – 68 pontos (KTM)

3) Dylan Ferrandis – 63 pontos (Yamaha)

A Pro Tork é patrocinadora oficial da Troy Lee Designs/Red Bull/KTM.