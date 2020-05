Siqueira Campos Pro Tork Futsal suspende atividades

Decisão foi imposta pela pandemia da Covid-19

A diretoria do Siqueira Campos Pro Tork Futsal informou ao npdiario na manhã desta terça-feira, dia cinco, que, diante da pandemia da Covid-19, decidiu suspender integralmente as atividades.

A equipe que iniciou muito bem na Chave Ouro do Paranaense de Futsal está comprometida com as medidas de segurança de saúde pública contra a propagação da doença e também com a proteção dos jogadores, profissionais (equipe técnica, árbitros e jornalistas) e torcedores.

Uma mobilização foi realizada, para que todos os atletas pudessem voltar para suas casas.

A determinação segue até segunda ordem.