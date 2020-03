Só Zerinho Pro Tork Moto Show agita Rio Grande do Sul

São 20 anos de história

A Só Zerinho Pro Tork Moto Show é presença confirmada no 20º Carbomoto – Encontro Internacional de Motociclistas, que acontece neste final de semana, na cidade de Butiá (RS). Serão feitas duas apresentações, uma no sábado, a partir das 17 h, e outra no domingo, às 16 horas.

O espetáculo, com 20 anos de história, é composto por 12 atletas profissionais e um narrador. Para a realização das acrobacias, eles utilizam motocicletas, quadriciclo, kart com motor de CRB 1000RR, BMW de drift, um Gol que anda sobre duas rodas e um caminhão de borrachão.

A festa organizada pela Rota 290 MG deve reunir mais de 30 mil pessoas no entorno da Praça Roberto Cardoso, localizada no centro. Entre as atrações, estão apresentações de diversas bandas de rock, feira de negócios com expositores do segmento e praça de alimentação. A entrada é franca.