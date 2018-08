Star Boys Pro Tork Moto Show se apresenta em Santa Catarina

Neste domingo em Indaial

A Star Boys Pro Tork Moto Show é uma das atrações do Tunning Party Brasil, que acontece neste domingo, dia 19 de agosto, na cidade de Indaial (SC). Serão feitas diversas apresentações ao longo do evento no Parque Jorge Hardt, com abertura dos portões às 9h. O ingresso custa R$ 25.

Utilizando motos de 100 a 1000 cilindradas, especialmente preparadas, seus pilotos realizam diversas manobras nos estilos wheeling e drifting. Algumas contam com a participação do público e outras são repletas de efeitos especiais, o que garante ainda mais emoção ao espetáculo.

Serviço

O que: Star Boys Pro Tork Moto Show

Onde: Parque Jorge Hardt – Indaial (SC)

Quando: Domingo, dia 19 de agosto

Quanto: R$ 25

A Star Boys Pro Tork Moto Show tem o apoio da Motul e da NOS Energy Drink.