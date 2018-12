Super Final da Copa Paraná de Motocross neste domingo

Pro Tork vai financiar a inscrição

A Super Final da Copa Paraná de Motocross 2018 promete um verdadeiro espetáculo para a cidade de Primeiro de Maio, localizada na região metropolitana de Londrina. Os melhores pilotos do estado já confirmaram presença no evento, que acontece neste fim de semana, dias 15 e 16, com a disputa de 16 categorias e premiação de R$ 6 mil.

Os atuais líderes são Helton Batista – Intermediária, Mauro Junior – Nacional até 250cc e Nacional Livre, Kevin Andrade – 65cc, Vitor Lizotti – Minimoto, Ruan dos Santos – Iniciante Nacional, Yago Marques e Silva – Iniciante Importada, Lorena dos Santos – MX Batom, Gabriel louzano – Júnior, Vagner lachi – MX1 e MXPRO, Luiz Imbergue – MX2, Willian Guimarães – MX35, MX4 e MX45 e Irineu Minato – MX50.

A programação tem início no sábado, com a realização dos treinos a partir das 14 horas e as primeiras provas às 16h50min. Já no domingo, os atletas retornam a pista para os treinos às 09 horas, enquanto que as corridas seguem às 11h10min. A entrada é franca, quem gosta de adrenalina não pode perder.

Além de patrocinar a competição, a Pro Tork ainda oferece um grande suporte aos atletas, através da inscrição subsidiada. Quem utilizar os equipamentos da marca, pode se inscrever de graça. Confira o regulamento completo e mais informações no site: copaparana.com.br.