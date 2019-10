Tomazina é destaque nos Jogos da Aventura e Natureza

Foram doze medalhas

Aconteceu no fim de semana em Santa Terezinha de Itaipu a modalidade Canoagem Velocidade dos Jogos de Aventura e Natureza. O evento teve a participação de 88 atletas sendo que 28 deles foram representando a ATOCA (Associação Tomazinense de Canoagem) e a Cidade de Tomazina.

Com pouco mais de dois meses de treinamentos a escola de canoagem de Tomazina já vem conseguindo resultados relevantes no esporte.

Nos Jogos, na Categoria Open ficou atrás apenas da grande equipe Meninos do Lago de Foz do Iguaçu que no geral fez 318 pontos e garantiu o primeiro lugar. Já a ATOCA fez 299 pontos e ficou com o segundo lugar geral e em terceiro lugar ficou a equipe CRC de Curitiba com 17 pontos.

No total, trouxeram para o Norte Pioneiro 12 medalhas, sendo cinco de Ouro, três de Prata e quatro de Bronze.

A escola de canoagem de Tomazina é uma parceria entre a Prefeitura, Federação Paranaense de Canoagem, com o apoio do CRAS(Centro de Referência de Assistência Social), foi reativada recentemente depois de anos abandonada. Tomazina que foi conhecida no Brasil e no mundo através da canoagem começa a refazer sua história que agora em novembro de 2019 completa 31 anos.

Segundo o João Emerson (Pantera), professor da escola, Tomazina possui um dos melhores climas do mundo para a pratica da canoagem, e um rio com uma qualidade de água excelente e que praticamente corre no centro da cidade todos esses fatores contribuem para a rápida evolução dos atletas, que em pouquíssimo tempo de treinos já conseguiram resultados expressivos.

“Nós precisamos participar dos eventos para continuar evoluindo, e só estamos conseguindo graças ao apoio da prefeitura de Tomazina e do CRAS que abraçaram o projeto. Eu não tenho dúvidas que daqui dois ou três anos se o apoio continuar nís teremos atletas de Tomazina não só representando a cidade, mas também o Brasil em eventos internacionais”, projetou Pantera.