Tomazina sedia 2º Desafio Norte Pioneiro de Vôlei de Praia

Evento foi realizado no Parque das Corredeiras

O 2° Desafio Norte Pioneiro de Vôlei de Praia, evento marcado pelo alto nível técnico das duplas, ocorreu recentemente em Tomazina. Quem também marcou presença no evento foi o atleta Arthur da Silva, vice campeão do circuito Brasileiro realizado em João Pessoa na Paraíba, há duas semanas.

O torneio teve duas divisões, no sábado dia 8 foi a 2° divisão, o pódio masculino ficou assim: 1° lugar Marcos e Junior (Santo Antônio da Platina), 2° lugar Bruno e Leonardo (Santo Antônio da Platina) e 3° Lugar João e Nei (Pinhalão). No feminino em 1° Lugar ficou Carol e Caroline (Santo Antônio da Platina), 2° lugar Cíntia e Alessandra (Pinhalão) e 3° Lugar Mary e Fernanda (Tomazina).

No domingo, foi a elite do vôlei de praia que reuniu atletas de 5 estados PR, SP, SC, MS e MT.

O pódio masculino ficou assim: 1° lugar Felipe e Rafael (Maringá), 2° lugar Edu Bandeira e Arthur (Curitiba/Maringá) e 3° lugar Thiago e Luiz (Sorocaba/Campinas). No feminino ficou Jennifer e Jessica (Curitiba), 2° lugar Carol e May (Maringá) e 3° Lugar Pryscilla e Regiane (Curitiba/São José dos Pinhais).

Realizada no Parque das Corredeiras e nos dois dias, contou com a participação de 28 duplas, que puderam desfrutar das belezas do Rio das Cinzas, e de uma grande estrutura preparada pela organização.

Uma iniciativa desse porte na região só foi possível por uma parceria entre a Prefeitura de Tomazina, Governo do Estado do Paraná e empresários locais e a equipe do Pantera.

“Quero aproveitou para agradecer o Prefeito Flávio Zan, o Diretor Presidente do Esporte Paraná Hélio Wirbiski, a sua equipe Tiago Campos e Marcos Aurélio (Padre) a toda o pessoal tomazinense Luciano (Gordinho), Professor Alan Rocha, Diretor de Esportes de Tomazina, Alan Machado, Wille, a Mary, Fernanda, Neusa, Mírian, Dani Costa, Dani Reis, Hadassa, Germano, Igor e Ítalo, a todos os amigos e empresários que tornaram possível a realização desse grande evento no Norte Pioneiro”, assinalou Pantera.