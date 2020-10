Entregues 400 kits para instituições na cidade do sul do estado

Nesta segunda-feira, dia cinco, a Torcida Os Fanáticos através do Núcleo de Ações Sociais de Colombo (cidade da região metropolitana de Curitiba), realizou uma ação solidária no CMEI (Centro Municipal de Educação Infantil) Anjo Gabriel, e na Escola Municipal José Frederico Paulo Weigert

Foram entregues 400 kits, sendo 100 kits mais cem refrigerantes e cem bolinhos de chocolate para cada instituição. A intenção de presentear as crianças foi mantida e mesmo sem poder estar presentes foram destinados os kits para serem entregues pelos professores, juntamente com as atividades que os alunos recebem. Os kits continham pipoca, balas, pirulitos, chocolates, doces etc.