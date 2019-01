Torneio Regional de Judô domingo em Andirá

Cem atletas já estão confirmados

No próximo domingo, dia 27, a partir das 13h30m, a Prefeitura de Andirá, através da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, promove o 1º Torneio Regional de Judô.

Atletas de categorias diversas, e de várias cidades da região, participarão das competições, que serão realizadas no Ginásio de Esportes José Elis Feliciano/Morcegão (foto abaixo). De acordo com o Secretário Municipal de Esportes e Lazer, Juraci Bernardino Alves (Meloso), cerca de 100 atletas já estão confirmados.

A maioria de projetos sociais esportivos, como é o caso da Oficina de Judô, realizado pela Prefeitura de Andirá e que atende, hoje, 45 crianças e adolescentes. Todos os atletas participantes receberão medalhas; as academias, participantes, ganharão troféus, por equipes.

O Projeto de Judô, iniciado em 2018 em Andirá, é um das mais importantes ações de intervenção social por meio das atividades esportivas desenvolvidas pela Secretaria.A prática do Judô tem o objetivo de aproximar as crianças do esporte, melhorar o desenvolvimento físico e a disciplina dos alunos, instigando os conceitos de cidadania. A iniciativa é coordenada pelo professor Hiromu Oda. Ele falou sobre a expectativa deste primeiro campeonato: “Espero que tenhamos uma “Espero que tenhamos uma tarde muito agradável, e que todos os alunos possam mostrar aquilo que aprenderam durante as aulas.”

Apesar de pouco tempo, os resultados já são expressivos, também, nas participações de campeonatos. De acordo com ele, os treinos trouxeram bons resultados para o esporte da cidade e vários alunos já participaram de campeonatos regionais, ampliando experiências e trazendo medalhas.

Para o Secretário, a prática desse esporte ajuda a conhecer melhor o próprio corpo e seus limites: “Com isso, a criança se desenvolve em todos os sentidos”, destacou. “Nós agradecemos muito à Prefeita, Ione Abib, quem nos dá todo apoio para que os projetos de esportes na cidade possam, principalmente, dar oportunidades para que nossas crianças e jovens se desenvolvam da melhor forma possível”, finalizou o Secretário.