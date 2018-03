Trilha da Ovelha promete reunir mais de três mil domingo

No norte de Santa Catarina

A Trilha da Ovelha chega a sua nona edição com a promessa de reunir mais de três mil trilheiros neste domingo, dia 18, na cidade de Campo Alegre, na região Norte de Santa Catarina. Pessoas dos quatro cantos do Brasil já garantiram sua vaga no melhor encontro do país, se você não é um deles, corra, pois as inscrições antecipadas encerram nesta quarta-feira (13).

É possível fazer pela internet, através do site da Rudnick Motos: www.rudnickmotos.com , ou ainda nos pontos físicos Rudnick Motos – em São Bento do Sul, Mimotos/Auto Car Rinaldinho – em Campo Alegre, e Nenê Motos e Cobras – em Joinville. O valor é de apenas R$ 90 e ainda dá direito a camisa oficial, café da manhã, lanche no neutro e um almoço com carne de ovelha.

Quem faz a inscrição antecipada também concorre a cinco motocicletas zero quilômetro: quatro Honda CRF 230F e uma TR100F. Porém, quem deixa para fazer no dia, participa apenas do sorteio de duas delas. Vale a pena assegurar a vaga antes e planejar a viagem com os amigos. A maior equipe será presentada com cinco caixas de cerveja, vinte quilos de carne de ovelha e um litro de uísque.

Claiton Wichert já fez a sua, assim como mais de cinquenta outros membros do Clube de Trilheiros Cobras, de Joinville (SC). “Esse evento não dá para perder. Desde a recepção, passando pela trilha e finalizando com o almoço com carne de ovelha, é tudo top. Levamos a família inteira e curtimos muito do início ao fim”, afirma o mecânico de 35 anos.

E além de duas trilhas de aproximadamente 60 quilômetros, uma para motocicletas e outra para quadriciclos, o evento contará ainda com shows radicais para entreter a todos. Patrocinadora do evento, a Pro Tork, maior fábrica de motopeças da América Latina e líder mundial na fabricação de capacetes, garantiu a apresentação de três equipes de manobras radicais.

Segundo o presidente do Ovelhama Trail Club, Alexandre Telma Neto, será uma grande festa off road. “Estamos muito animados com essa edição. O número de motos no sorteio aumentou, teremos os espetáculos da Pro Tork, trilhas diferenciadas e uma estrutura completa para receber as famílias com tranquilidade, num ambiente agradável. Tem tudo para ser um sucesso”, explica.

9ª Trilha da Ovelha

Data: 18 de março

Local: Ginásio de Esportes de Campo Alegre (SC)

Inscrições: www.rudnickmotos.com.br ou ainda nos pontos físicos Rudnick Motos – em São Bento do Sul, Mimotos/Auto Car Rinaldinho – em Campo Alegre, e Nene Motos e Cobras – em Joinville

Camping: 47 96607889 – Anderson

O Ovelhama Trail Club surgiu no ano de 2010, após um convite da Prefeitura de Campo Alegre (SC), para que motociclistas organizassem um encontro de trilheiros durante a tradicional Festa da Ovelha. O primeiro evento foi um sucesso, com cerca de 400 participantes.

Desde então, não parou de crescer. Em suas últimas edições, reuniu mais de 2,5 mil trilheiros de diversas regiões do estado, além do Paraná, São Paulo, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul, chegando cada vez mais perto do recorde mundial, que é de 3.312 inscritos. A entidade organiza diversas ações sociais com o objetivo de ajudar a comunidade na qual está inserida, tendo um verdadeiro compromisso com o desenvolvimento da cidade.