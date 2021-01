Evento esportivo será em Atibaia (SP) no dia 17

É grande a expectativa para a sétima edição do Duelo de Motos, que acontece no dia 17 deste mês, em Atibaia (SP), com transmissão ao vivo no programa Esporte Espetacular, da TV Globo. Gilmar “Joaninha” Flores (fotos) é um dos confirmados na disputa, que reúne os melhores pilotos de motocross estilo livre do país.

O atleta patrocinado pela Pro Tork, considerada a maior fabricante de motopeças da América Latina e líder mundial na produção de capacetes, vem treinando para o desafio. Além dele, seu pupilo Robert Fire também irá encarar as rampas com saltos e manobras que prometem tirar o fôlego dos jurados.

“A expectativa é fazer o meu melhor. Na prova do ano passado eu acabei fraturando o fêmur, meses depois quando retomei os treinos quebrei novamente o osso. Foi um ano de recuperação, difícil, ainda mais com a questão da pandemia. Mas tanto eu quanto o Robert esperamos bons resultados”, explica.

Uma pista está sendo especialmente preparada para a ocasião, no Centro de Convenções e Eventos Victor Brecheret. Os competidores terão uma fase classificatória e os vencedores avançam aos duelos. Todos os detalhes devem ser divulgados em breve.

Confira o perfil de Joaninha:

Nome: Gilmar Flores

Apelido: Joaninha (como trabalhava na oficina do Besouro e sendo pequeno – tem 1,68m – ficou a brincadeira)

Idade: 40 anos

Data de nascimento: 14/09/1980

Cidade natal: Iguatemi (MS)

Onde mora e treina: Sinop (MT)

Início da carreira: 2003

Principais conquistas:

– Hexacampeão da Copa Brasil

– Campeão do Desafio Internacional de Motocross Estilo Livre

– 7º lugar no Red Bull X-Fighters, no México, em 2007

– 8º lugar no Red Bull X-Fighters, no RJ, em 2008 (primeiro brasileiro a ir para segunda fase)

– 6º lugar no X Games Brasil, em 2008.

Os pilotos da Pro Tork têm o apoio da NOS Energy Drink e Sportbay.