Uraí reúne representantes de 18 cidades

Participantes da Fase Regional dos JEPS

Nem a chuva que caiu torrencialmente na noite de sexta-feira (dia 31) retirou o brilho da solenidade de abertura da Fase Regional do JEPS 2019, em Uraí.

Todas as 18 cidades inscritas enviaram representação oficial para os Jogos Escolares deste ano. A Banda Municipal de Sertaneja foi a atração da noite que contou com luzes e som para os convidados.

A Chefe do Núcleo Regional de Educação de Cornélio Procópio, Ana Paula Tavela Machado dos Santos abriu a solenidade agradecendo a participação de todas as escolas nesta Fase Regional. Em seguida o prefeito Carlos Tamura destacou a importância do Esporte na vida dos estudantes, especialmente nas categorias que estão sendo realizadas este ano. “Grande parte desta garotada poderia estar fazendo coisas erradas, mas estão aqui na nossa cidade para competir com muita força de vontade”, disse.

Sílvio Cunha representou o deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli.

A solenidade de abertura realizada no ginásio de Esportes Tamurão recebeu um bom público. Participam desta fase regional, os municípios de Bandeirantes, Congonhinhas, Cornélio Procópio, Itambaracá, Jataizinho, Leópolis, Nova América da dolina, Nova Fátima, Nova Santa Barbara, Rancho Alegre, Santa Mariana, Santa Cecília do Pavão, Santo Antônio do Paraíso, São Jeronimo da Serra, São Sebastião de Amoreira, Sertaneja e Uraí.