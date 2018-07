Wenceslau Braz inicia instalação de mini arena esportiva

Novo espaço esportivo é na Vila Toyoki

Dentro de algumas semanas Wenceslau Braz contará com uma mini arena esportiva. A prefeitura do município iniciou os trabalhos para a instalação da estrutura, que ficará próxima à Escola Municipal Cecília Meireles, na Vila Toyoki.

Moderna e multiuso, a arena irá beneficiar os alunos da escola, crianças e jovens de programas sociais da prefeitura e todos moradores da região, que terão mais um local para a prática do esporte e lazer.



A arena é um projeto do governo do Estado e chega ao município por intermédio dos deputados Márcio Pauliki e Alexandre Curi, sob o custo de R$ 250 mil.

O prefeito Paulo Leonar cita o avanço do município no esporte como um todo e as inúmeras melhorias nas praças esportivas de Wenceslau Braz desde o ano passado. “Temos um olhar muito cuidadoso com o esporte, porque quem pratica esporte não tem tempo para aprender coisas ruins. Nossa equipe tem desempenhado um trabalho que se tornou referência regional e os investimentos só aumentam. Reformamos nossos espaços para a prática de esporte e em breve vamos inaugurar uma grande obra nesse quesito, que vai beneficiar toda a comunidade”, avalia.

Fotos: Prefeitura fez a terraplanagem do terreno para a instalação da mini arena, que acontecerá nas próximas semanas