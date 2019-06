Wenceslau Braz tem rainha do xadrez relâmpago

Equipes do Colégio São Tomaz de Aquino, de Wenceslau Braz ,venceram em todas as categorias no xadrez convencional. Nas provas de xadrez rápido e relâmpago, onde os alunos competem de forma individual, a escola ganhou 6 medalhas de ouro, o mesmo número em pratas e 3 de bronze.

As escolas brazenses foram o grande destaque da competição com 26 medalhas nas total. Além do São Tomaz, também representaram a cidade no pódio o Colégio Estadual Doutor Sebastião Paraná, com 2 pratas e 1 bronze, o Colégio Estadual Ary Barroso, com 1 prata e 2 bronzes, e o Colégio Estadual Miguel Nassif Maluf, com 1 bronze.

As provas do xadrez diferem uma da outra pelo tempo de reflexão, isso é, o tempo que o jogador tem para analisar a posição das peças, planejar a estratégia e fazer sua jogada. Uma partida de xadrez convencional pode durar várias horas, enquanto a de relâmpago dura apenas alguns poucos minutos. Por isso, o estereótipo do enxadrista como uma pessoa super paciente, que toma um longo tempo com elucubrações e até um pouco tímida nem sempre condiz com a realidade.

Sthefanye Larissa de Lima (foto principal) , de 13 anos, é uma dessas jogadoras que não se encaixam no perfil. “Eu gosto de jogar rápido, não tenho paciência para ficar uma hora, duas horas sentada jogando. O relâmpago com certeza é minha prova favorita porque você joga com a emoção, vai no instinto”. Por esse motivo, ela se identifica menos com a prova convencional e confessa que às vezes até tem preguiça de jogar.

Mesmo assim, juntamente com as outras atletas do Colégio São Tomaz de Aquino, Stephanye venceu a competição da prova convencional no feminino de 12 a 14 anos, na qual a classificação é por escolas. No relâmpago, ela passou por todas as rodadas invicta, ficando também com o ouro. No ano passado, a aluna havia ficado em primeiro lugar em todas as provas de xadrez da regional e chegou até a fase final dos JEPS.

Como se sente ansiosa, trouxe uma bolinha com a qual fica mexendo durante as partidas. Ela disse que sempre chega com muito nervosismo e só após algumas partidas é que consegue ficar mais calma. Quanto às adversárias, não acha que isso possa lhes tirar a concentração porque “o xadrez é algo em que você foca, consegue ver certinho cada casa, cada movimento, e formar uma estratégia. Por isso é muito bom ter uma imaginação criativa”. A menina contou que explora esse lado escrevendo letras de música e desenhando.

Antes de uma competição ela estuda, treina jogadas, mas, no dia anterior, ela gosta de fazer o que chama de esvaziar a mente. Nesse dia a aluna cuida do cabelo, das unhas, passa hidratante, depois assiste série, come algo que gosta. “É um dia que tiro para mim, só para relaxar”.Bastante simpática, abriu um sorriso e abraçou as outras medalhistas na premiação do xadrez relâmpago. “Ano passado, quando fui para a fase final, ficamos no dormitório a noite toda conversando, conheci garotas incríveis e fiz muitas amizades”.

O sonho de Stephanye é fazer o Curso de Formação de Oficiais. Nesse sentido, o esporte favorece a capacidade de planejamento estratégico, que pode ser útil na carreira militar. Ela acredita que seu caminho pode se distanciar do xadrez, mas não imagina que um dia vá parar de jogar.