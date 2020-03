Associação comercial promove palestra ‘Instagram para Negócios’

Dicas práticas de marketing digital

No dia 11 de março às 19h30m, quarta-feira, na ACESAP (Associação Comercial e Empresarial de Santo Antônio da Platina) acontecerá a palestra “Instagram para Negócios”. O objetivo do evento, que é gratuito, é trazer dicas práticas e orientações importantes para que empreendedores possam aproveitar melhor essa ferramenta para mais visibilidade para seus negócios e para alavancar a marca.

Segundo o presidente da ACESAP, o empresário Nelson Camargo: ” Os comerciantes querem saber no dia a dia o que fazer no Instagram para continuar movimentando e realizando mais negócios e vendas…”

Os palestrantes

Este evento será feito em parceria com a WR Agência de marketing, representada por Cássio Carvalho e Vítor Leite. Cássio é formado em Administração, com especializações em Marketing Estratégico pelo Insper e Inbound Marketing pela ESPM, fundou a agência em 2019 com o objetivo de trazer resultados aos clientes atendidos.

Vítor é formado em Administração de Marketing pelas uniFio, MBA em Gestão estratégica pela USP e consultor especialista em vendas online. Ambos buscam diariamente conteúdos atualizados sobre marketing digital e gestão de redes sociais, pois é uma área em constante evolução e mudanças.

Para inscrever-se no evento basta acessar o link do site da Acesap: http://acesap.com.br/cursos-inscricoes/6123 ou pelo WhatsApp (43)996302811

Palestra: Instagram para negócios

Data: 11/03/2020

Horário: 19:30

Valor: Gratuito

Local: Rua Rio Branco, 510. ACESAP – Associação Comercial e Empresarial de Santo Antônio da Platina

Inscrição site da acesap: http://acesap.com.br/cursos-inscricoes/6123

WhatsApp LINK direto