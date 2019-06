Adiada entrega de honraria à radialista platinense

Está com problemas de saúde

Ademir de Queiroz (fotos) receberia nesta sexta-feira, dia 21, em sessão extraordinária do Legislativo o título de Cidadão Benemérito de Santo Antônio da Platina. A sugestão foi do vereador Jefferson Vernier (PHS) aprovada por unanimidade.

Ocorre que ele foi internado no Hospital Nossa Senhora da Saúde com problemas renais e cardíacos e transferido para um hospital de Londrina, onde se encontra em estado grave.

Filho de Geralda e José de Queiroz, o Zé Moreno, o homenageado fará 69 anos em novembro. Casou-se em 1974 com a saudosa Ana Aparecida , com quem teve três filhos: Ademir Queiroz Júnior, mais conhecido como Juninho Queiroz, e também Marceluz e Adaiana.

Começou a trabalhar cedo, aos 13 anos em 1964 como office boy na Loja Novidades Garota, permaneceu por 17 anos, passando até gerente da loja.

Em 1981 trabalhou na Assamag como gerente de vendas.

Também ganhou um troféu durante o Encontro de Imprensa e Clubes Sociais.

Começou seu trabalho como radialista na Rádio Difusora Platinense em maio de 1970 e continua até hoje com seu programa Na Cidade e no Sertão, aos domingos, das 8h30m às 10h30m. E desde o final de 2018, juntamente com seu filho Juninho, Roda de Viola no Asilo São Francisco de Assis.

Ele faleceu, veja aqui a matéria: https://npdiario.com/capa/radialista-falece-hoje-um-dia-antes-de-receber-homenagem/