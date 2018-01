Alegria e emoção marcam primeiro aniversário de Giovanna Wuick

Em Santo Antônio da Platina

O primeiro aniversário de Giovanna (fotos) foi cercado de amor, carinho e alegria pelos familiares e amigos em recente e elegante festa promovida no Villas Buffet , no centro de Santo Antônio da Platina.

Os pais, Érica Regina Nogueira Félix Wuicik e Fábio Augusto Wuick, assim como os respectivos avós,tio(a)s e primo(a)s estavam emocionados e felizes.

Presenças descontraídas colegas de trabalho, da igreja e também do empresário Leodir Bonilha (Siqueira Campos) e do prefeito de Ibaiti, Antonely de Carvalho.

Parabéns e felicidades.

Imagens: Equipe MMarinho