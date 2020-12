Confiram os postos de doações na arte abaixo

O Ministério Jovens da igreja Assembleia de Deus Missão (foto do grupo abaixo), de Santo Antônio da Platina, está com o projeto Natal Solidário, arrecadando panetones e chocolates para as crianças carentes da cidade.

” A iniciativa é uma corrente do bem, unam-se a nós e vamos fazer alguém feliz’, diz o pastor Aurio Calixto (foto).