Programação, que inclui exposição, debates e entrega de medalha, vai até o dia 31 de março

A Câmara dos Deputados promove, de 08 a 31 de março, diversos eventos para lembrar o Dia Internacional da Mulher, comemorado no dia 8. O “Março Mulher”, organizado pela Secretaria da Mulher, em parceria com diversos órgãos do Congresso Nacional e parceiros externos, se propõe a marcar a luta histórica das mulheres contra a desigualdade e a violência.

A programação inclui exposição, debates, agraciamento e outras ações que contemplam as questões das mulheres, considerando, inclusive, o momento de pandemia de Covid-19 no país.

Programação

As comemorações começam no dia 08, às 17h, com a abertura, em formato virtual, da exposição “Brasileiras em tempos de Epidemias”. A mostra ficará no Corredor Tereza de Benguela até o dia 29 de abril. Às 18h, as cúpulas do Congresso Nacional recebem uma iluminação especial, na cor lilás, em alusão ao Dia Internacional da Mulher.

Durante o mês, serão realizados debates sobre “Violência Política de Gênero”, “Direitos e Cidadania em tempos de Pandemia” e “Reforma Tributária na Perspectiva das Mulheres”, entre outros.

As comemorações se encerram no dia 31 de março, às 15h, com a entrega da Medalha Mietta Santiago. Criada em 2017, a condecoração visa valorizar iniciativas relacionadas aos direitos das mulheres.

Os eventos serão on-line e poderão ser acessados no canal da Secretaria da Mulher no YouTube.

A programação completa está disponível na página da Secretaria da Mulher, no portal da Câmara.​