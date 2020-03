Cancelada festa que comemoraria aniversário de Carlópolis

Medida foi de saúde pública

O prefeito Hiroshi Kubo (foto), bem como todas as secretarias municipais, sobretudo as de saúde, educação e turismo, cancelou as atividades festivas que aconteceriam no dia um e dois de Abril em Carlópolis, a fim de comemorar o aniversário da cidade.

A medida foi tomada em respeito às recomendações da área da saúde do Estado e do Governo Federal. É uma medida preventiva à contaminação e propagação do Coronavírus, considerando a velocidade em que ele pode ser transmitido.

Destacam que sentem muito pelo cancelamento, mas que devido à gravidade da situação não podem colocar a população em risco.