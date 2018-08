Cida participa de comemoração ao Dia do Maçom

Cerimônia presidida por Grão Mestre

A governadora e candidata à reeleição, Cida Borghetti (Coligação PP-PSDB-PTB-PROS-PMB-PMN-DEM), participou na noite deste sábado (25), em Curitiba, da comemoração do Dia do Maçom e homenagem à memória do Marechal Luís Alves de Lima e Silva/ Duque de Caxias, patrono do Exército Brasileiro. A cerimônia, presidida pelo grão mestre Luiz Rodrigo Carstens, reuniu cerca de 800 pessoas.

Tenho muito respeito pelos princípios de democracia, fraternidade e sabedoria que todos os maçônicos exercem dentro da nossa sociedade. São pessoas que contribuem de forma significativa para o desenvolvimento do nosso Estado”

Na oportunidade foram agraciados com a comenda Duque de Caxias instituições, personalidades, públicas, militares e maçônicos. Entre os homenageados estava o prefeito de Curitiba, Rafael Greca (PMN).

“Tenho muito respeito pelos princípios de democracia, fraternidade e sabedoria que todos os maçônicos exercem dentro da nossa sociedade. São pessoas que contribuem de forma significativa para o desenvolvimento do nosso Estado”, afirmou Cida. O evento foi o último do dia, depois da governadora participar de agendas em Cianorte, Umuarama e Fazenda Rio Grande.

O evento também contou com a presença do candidato ao Senado, Alex Canziani (PTB), Chefe do Estado Maior da Polícia Militar, coronel Antônio Zanatta, do presidente do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), Orlando Pessuti, do vereador de Curitiba, Bruno Pessuti, do Grão Mestre da Maçonaria no Brasil, Ricardo Maciel Monteiro de Carvalho, e demais autoridades.