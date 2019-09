Confirmada presença de desembargadora em Santo Antônio

No próximo sábado

O Poder Judiciário do Paraná e o Sistema Fecomércio Sesc Senac, em parceria com a Prefeitura de Santo Antônio da Platina, realizarão mais uma edição do Programa Justiça no Bairro Sesc Cidadão. O local do evento será na Igreja Matriz – Praça Frei Cristóvão do Capinzal, 731 quinta, sexta-feira e sábado.

O atendimento à população acontecerá das nove às 17 horas. No sábado, está confirmada a presença da desembargadora Joeci Machado Camargo (fotos), idealizadora do programa.

O objetivo é atender à população economicamente vulnerável de Santo Antônio da Platina e região, favorecendo a conciliação por meio de audiências prévias em inúmeras áreas do Direito, possibilitando a resolução com a expedição imediata dos documentos.

O programa acolhe a demanda reprimida na Justiça: a consensual e a litigiosa, possibilitando orientação e pronto atendimento nas áreas Cível (Curatela), Família (Divórcio, Alimentos, Guarda, Regulamentação de Visitas, Reconhecimento e/ou Averiguação de Paternidade/Maternidade, Reconhecimento e Dissolução de União estável, Restabelecimento de sociedade conjugal, Tutela e Alvarás – levantamento de valor pós mortem – e Registros Públicos – Retificação de registro civil e outros, além de serviços municipais.

Todos os serviços são gratuitos, exceto o exame de DNA (valor a partir de R$ 220,00 – trio: mãe, pai e filho). Emissão de Carteira de Identidade os interessados deverão levar certidão de nascimento/ casamento original e uma foto 3×4 padrão RG.

Para ter acesso aos serviços, o público interessado deverá levar comprovante de renda, já que alguns serviços somente serão disponibilizados à população com renda máxima de até 3 salários mínimos por pessoa, comprovante de endereço e documentação pessoal.

Para informações sobre o evento os interessados devem entrar em contato:

Sesc Santo Antônio da Platina: (43) 3558-3300.

Joeci Machado Camargo é Bacharela pela Faculdade de Direito de Curitiba, turma 1980. Habilitada em concurso público, foi nomeada juíza substituta em 29 de dezembro de 1986 nas comarcas de Apucarana e Guaratuba. A partir do dia 20 de dezembro de 1988, como juíza de direito, exerceu as funções nas comarcas de Formosa do Oeste, Telêmaco Borba, Ponta Grossa e Curitiba.

Em 13 de fevereiro de 2009 foi nomeada desembargadora do Tribunal de Justiça do Paraná.