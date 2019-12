Começam coral e horário especiais de Natal

Em Santo Antônio da Platina

O presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Santo Antônio da Platina, Alex Figueira (foto abaixo) confirma o calendário definido do comércio platinense.

Começa nesta sexta-feira, dia 13, a abertura do horário até 22 horas, que se repetirá nos dias 16, 17, 18, 19, 20 e 23 também das oito até dez da noite.

Na véspera do Natal, terça-feira, dia 24, será das oito às 16 horas; Natal (dia 25, sem expediente); dias 26 e 27 (quinta e sexta) e segunda-feira, dia 30,das 8 às 18 horas.Terça, dia 31, das oito ao meio-dia.

Dia 21 de dezembro, sábado, das oito às 17 horas, e dia 28(também sábado) os lojistas poderão escolher entre abrir entre 8 e 12 horas ou 9 às 13 horas.

Horas extras serão compensadas no Carnaval, quando os comerciários vão folgar.Dias 21 e 22 de fevereiro (sexta e sábado), 24 e 25 (segunda e terça) e 26 (Quarta-feira de Cinzas) até meio-dia.

E as exibições do Natal de Luz também iniciam hoje dia 13 (sexta-feira) e continuam dias 14 (sábado), 15 (domingo), dia 20 (sexta-feira) e 22 (domingo), sempre às 22 horas.

A novidade deste ano das apresentações, exibido sempre em dezembro no prédio do Centro Pastoral Catequético ‘Frei Clemente Vendramim’, ao lado da Igreja Matriz da Paróquia Santo Antônio de Pádua, é que serão somente nos finais de semana.

O tema da 17ª edição é Natal Todo Dia. O espetáculo envolve 90 cantores com idade entre 7 e 21 anos, que integram no dia a dia o Grupo de Canto Sementinha, da Paróquia Santo Antônio de Pádua e da Escola Spaço, Arte & Música.