Definida programação de aniversário de 110 anos de Ribeirão Claro

Música, dança e desfile

A programação do aniversário de 110 anos de Ribeirão Claro começa com as apresentações culturais na Praça Rui Barbosa nos dias 11 e 12 de maio, a partir das 19h30m. O público poderá acompanhar performances nas categorias música, dança, apresentações das escolas e participantes das oficinas culturais.

Também será disponibilizado som todos os dias para animar o público participante.

No dia 13, acontece a 2ª Gincana Cultural e Esportiva, a partir das 15 horas na praça Rui Barbosa. Os interessados em participar podem inscrever suas equipes com até 10 integrantes e participar de provas incríveis que estão sendo preparadas pelos organizadores. Os vencedores ganham um camarote para dez pessoas na 22ª Fescafé.

O regulamento pode ser conferido no site www.ribeiraoclaro.pr.gov.br.

Este ano o desfile cívico foi transferido para o dia 7 de setembro pela proximidade do aniversário do município com o Dia das Mães.