Emoção e gratidão marcam troca de comando no 2º BPM

Beto Richa destacou investimentos em segurança

Emoção e gratidão foram os dois sentimentos que marcaram a solenidade de passagem de comando do 2º Batalhão de Polícia Militar, em Jacarezinho no Sesc/Senac,Parque Ecológico na tarde desta sexta-feira, dia 12.O coronel Antônio Carlos de Morais deixou o comando e passou oficialmente para o tenente-coronel José Luiz de Oliveira. Morais vai para o 3º Comando Regional de PM, em Maringá.

O governador Beto Richa também participou e enfatizou importância da corporação e o valor que o Governo do Estado dá aos policiais.

“Reconhecemos o trabalho valoroso de cada um dos integrantes da Polícia Militar, que honram a farda e colocam a vida para proteger as famílias do Paraná”, afirmou o governador na solenidade, com a presença do comandante-geral da PM, coronel Maurício Tortato, do ex-comandante Airton Diniz e de prefeitos, como Hiroshi Kubo, Haggi Neto e Ione Abib.

Richa disse que os investimentos em segurança pública, feitos nos últimos sete anos, demonstram, na prática, o respeito do Governo do Estado, aos policiais. “Incorporamos mais 11 mil profissionais da segurança pública, a maior contratação da história. Ampliamos a frota da segurança em 3 mil viaturas, compramos armas e equipamentos modernos para o combate ao crime. Principalmente, garantimos melhores condições salariais”, afirmou.

O governador lembrou que todos os comandos regionais da PM receberam reforço de policiais e de viaturas, incluindo o 2º BPM, que atende a outras 22 cidades da região, somando quase 340 mil habitantes. “A Polícia Militar é forte porque o Governo do Estado nos dá condições de trabalhar”, disse o coronel Maurício Tortato.

PRESENÇAS- Também participaram da solenidade o secretário estadual da Infraestrutura e Logística, José Richa Filho; o presidente da Sanepar, Mounir Chaowiche; o presidente do Instituto Ambiental do Paraná, Tarcísio Mossato Pinto, e os deputados estaduais Luiz Cláudio Romanelli e Pedro Lupion

COMANDO – O tenente-coronel José Luiz de Oliveira é novo comandante do 2º BPM. Ele substitui o coronel Antônio Carlos de Moraes, que vai ocupar o mesmo posto no 3º Comando Regional da PM, em Maringá, no Noroeste.

A troca de comando é um processo natural dentro da PM, explicou o comandante-geral da corporação, coronel Maurício Tortato. Ele lembrou que o coronel Moraes atuou durante quase 20 anos na região, sendo cinco no comando do 2º BPM, e destacou o preparo e a experiência do novo comandante, tenente-coronel Oliveira.

“É importante ressaltar, também, que a região conta com medidas estruturantes já consolidadas e a PM está cada vez mais presente no cenário da segurança pública”, afirmou o comandante-geral da Polícia Militar.

O novo comandante do 2º BPM disse que pretende pautar o trabalho com diálogo. “Vamos conversar com as prefeituras, Ministério Público, Poder Judiciário sobre o trabalho do comando para este ano. Queremos ter um bom diálogo com a comunidade, com os conselhos de segurança e delegacias, para fortalecer os laços com a comunidade em geral”, afirmou.

FOTOS: MARTINHO DE PAULA/ESPECIAL PARA O NPDIARIO

O governador Beto Richa participou nesta sexta-feira (12) da solenidade de troca do comando do 2º Batalhão da Polícia Militar, com sede em Jacarezinho, no Norte Pioneiro, e enfatizou importância da corporação e o valor que o Governo do Estado dá aos policiais.Jacarezinho, 12/01/2018.Foto: Jaelson Lucas/ANPr O governador Beto Richa participou nesta sexta-feira (12) da solenidade de troca do comando do 2º Batalhão da Polícia Militar, com sede em Jacarezinho, no Norte Pioneiro, e enfatizou importância da corporação e o valor que o Governo do Estado dá aos policiais. Jacarezinho, 12/01/2018. Foto: jaelson Lucas/ANPr O governador Beto Richa participou nesta sexta-feira (12) da solenidade de troca do comando do 2º Batalhão da Polícia Militar, com sede em Jacarezinho, no Norte Pioneiro, e enfatizou importância da corporação e o valor que o Governo do Estado dá aos policiais.Jacarezinho, 12/01/2018.Foto: Jaelson Lucas/ANPr

.