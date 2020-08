Entregues viaturas para PM e PRE de Santo Antônio da Platina (vídeo)

Npdiario foi o único veículo de Imprensa presente ao evento

Exclusivo: Os postos da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) de Siqueira Campos, Santo Antônio da Platina e Jacarezinho receberam novas viaturas na manhã/tarde de quinta-feira, dia 20.

São equipamentos modernos, que vão levar mais segurança para a população paranaense e dão todas as condições necessárias para que o policial possa desempenhar um bom trabalho. Os veículos entregues são caminhonetes 4×4, cabine dupla, marca Mitsubishi L200 Triton Sport, e ajudarão no atendimento de acidentes de trânsito, fiscalização e policiamento preventivo.

Em Santo Antônio da Platina, também foi entregue uma viatura à PM local.

A cerimônia aconteceu com as presenças do deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli, do major Castelo Branco, do comandante da 2ª Companhia do Batalhão da PRE, Capitão Alessandro Luís Wolski, tenente Dias, do sargento Remi Eleutério de Souza, do capitão Alarcon, comandante da 4ª Companhia de SAP, coronel Airto Diniz, secretário de Planejamento da prefeitura platinense, aspirante Gradovski, patrulheiros, assessor parlamentar Aguinaldo Rodrigues, entre outros.

O subtenente Benedito Valter da Silva foi homenageado pelos 25 anos de dedicação à causa pública.

A 2ª Companhia de Polícia Rodoviária tem um efetivo de aproximadamente 120 policiais em 12 diferentes rodovias do Norte do Paraná, abrangendo um total de 86 municípios em pontos estratégicos.