Feira de inovação, tecnologia e empreendedorismo do NP atrai 5 mil

Evento reúne 50 expositores e 40 startups até esta sexta-feira

A maior feira de inovação, tecnologia e empreendedorismo do Norte Pioneiro usa exatamente esses três pilares para ter a possibilidade de, mesmo em meio à pandemia, fomentar negócios e conhecimento para toda a região sem desrespeitar as restrições sanitárias impostas pela Covid-19. A GeniusCon 2020 teve início nesta quarta-feira, dia sete, em em uma plataforma própria e totalmente digital.

Promovida pelo SRI (Sistema Regional de Inovação) do Norte Pioneiro e pelo o Sebrae/PR, em parceria com a prefeitura de Jacarezinho, a 5ª edição de GeniusCon precisou usar muito de inovação, tecnologia e empreendedorismo para cumprir seu papel de trazer, através desses pontos, progresso e desenvolvimento para a região em um ano marcado pelo cancelamento ou adiamento de eventos de diferentes âmbitos. São 5 mil inscritos que terão mais de 300 horas de atividades, além de 50 expositores e 40 startups participando.

E neste primeiro dia a feira já mostrou que o vírus não será impedimento para muitos negócios e oportunidades surjam a partir da GeniusCon 2020. Com este número excelente de participantes, a projeção é de que inúmeras possibilidades surjam tanto para estudantes, que apresentam propostas, quanto para empresários, que buscam soluções e inovações tecnológicas para seus empreendimentos.

Buscamos implantar a cultura da inovação e fazer da região um modelo de crescimento sustentável, mesmo com indicadores que hoje não são favoráveis ”

A presidente do SRI , Angélica Cristina Cordeiro Moreira, explica que a GeniusCon consolida todo o trabalho realizado pelo sistema ao longo do ano como uma vitrine da região. O objetivo é promover o desenvolvimento local por meio da tecnologia, inovação e empreendedorismo e conectar as diversas instituições com professores, estudantes e empresários. “Os jovens concluem o ensino técnico ou superior e vão para grandes centros, esvaziando nossa região. Queremos oferecer oportunidades para que eles continuem aqui”, afirma.

O consultor do Sebrae/PR, Odemir Capello, destaca que a feira vai apresentar as potencialidades do Norte Pioneiro para a própria região e todo o Brasil. “Aqui encerramos um trabalho que vem do ano todo. Aproximamos a academia das empresas, buscamos implantar a cultura da inovação e fazer da região um modelo de crescimento sustentável, mesmo com indicadores que hoje não são favoráveis. Muitas das startups têm participado de editais e muitas oportunidades surgem através deste trabalho do Sistema Regional de Inovação em parceria com o Sebrae. Na questão agro, por exemplo, a busca é de ferramentas que potencializem ainda mais a produção regional”, avalia.

Quem também participou da feira foi o Ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, que ressaltou a importância de eventos como a GeniusCon para o desenvolvimento regional. “A inovação é fundamental para que o conhecimento se transforme em trabalho, produtos e serviços que melhorem a vida das pessoas. Nosso papel é criar formas de interligar os ecossistemas de inovação para que tenham suporte para se desenvolver”, pontua.

Os conteúdos foram criados com foco nas necessidades locais para fomentar a cultura da inovação. Além da plataforma digital, o evento também oferece um aplicativo para a interação entre os inscritos.

Atuação

É importante explicar que o evento traz conteúdos para a área da educação, com foco em professores e estudantes, e também informações relevantes ligadas à tecnologia e inovação para as empresas se destacarem no mercado.

Na área da educação, as discussões com os professores vão abordar, entre outros temas, novas formas de ensinar e aprender que transcendem as crises; soluções para gravar e compartilhar videoaulas; como usar tecnologia e criatividade no ensino remoto; gamificação; mapas mentais para organização dos estudos; educação para o futuro e revolução 4.0; perspectivas e impactos do momento singular da educação.

Para os estudantes, a GeniusCon.2020 traz conteúdos relacionados à criatividade; comunicação de alto impacto; cérebro empreendedor; sustentabilidade; carreira em inovação; blockchain; inclusão como tendência; e games.

Os empresários terão a oportunidade de aprofundar conhecimentos sobre o Canvas, para definição do modelo de negócio; indústria 4.0 e inteligência artificial aplicada; marketing digital; gestão do amanhã; como agir para se reinventar no mercado.

Programação

Dividida em três salas de transmissão, Painéis, Oficinas e Fight, a GeniusCon 2020 tem uma extensa programação iniciada na manhã desta quarta-feira e que segue até esta sexta-feira.

Para maiores informações acesse https://geniuscon.com.br

A GeniusCon 2020 é uma realização do SRI (Sistema Regional de Inovação) e do Sebrae/PR em parceria com a prefeitura de Jacarezinho, com patrocínio da Caixa Econômica Federal.