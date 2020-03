Formatura de matrícula dos atiradores em Santo Antônio da Platina

Ao todo foram matriculados 40 jovens

Foi realizada a formatura de matrícula dos Atiradores da Turma de 2020, no pátio de formatura do Tiro de Guerra 05-004, em Santo Antônio da Platina.

O evento contou com a presença do Prefeito do Município e Diretor do Tiro de Guerra, José da Silva Coelho Neto, além de outras autoridades civis e religiosas.

Os pais sob forte emoção entregaram o distintivo de gola aos seus filhos, usando pela primeira vez o glorioso uniforme do Exército Brasileiro.

O Chefe da Instrução, sargento Antônio Marcos Santos,acompanhado do Atirador mais jovem matriculado no ano, realizaram a abertura simbólica do portão para a entrada da Turma de 2020.