Fórum discute Turismo Religioso; Norte Pioneiro participa

Promoção da “Paraná Turismo”

Será realizado em Curitiba, dias 18 e 19 de outubro, o Fórum Paranaense de Turismo Religioso. A Paraná Turismo participa da organização do evento, que deverá reunir representantes dos municípios que integram o Mapa do Turismo Brasileiro, membros do Conselho Paranaense de Turismo (Cepatur), autoridades religiosas, instituições de ensino superior, entidades envolvidas com esse segmento turístico, empresas do setor. A previsão reunir 200 pessoas. Integrantes da Rota do Rosário, do Norte Pioneiro, também participarão.

Veja detalhes aqui: http://romariabrasil.com.br/2017/04/rota-do-rosario/

Foto: Santuário de Nossa Senhora das Graças

O objetivo é contribuir para qualificação do turismo religioso no Paraná, valorizando o patrimônio histórico-cultural e buscando incrementar o fluxo de visitantes e a economia local, regional e estadual. Além de palestras, painéis e mesas redondas, o Fórum terá outras atividades, como city-tour em Curitiba. Há também opção de viagens pós-evento, para destinos religiosos como a Rota do Rosário, que reúne diferentes municípios e atrativos, entre os Campos Gerais e o Norte Pioneiro.

O fórum é uma ação idealizada pela Comissão Estadual de Turismo Religioso e organizada pela Paraná Turismo, Federação do Comércio do Paraná (Fecomércio), Associação Inter Religiosa de Educação (Assintec) e Pastoral de Turismo da CNBB, em parceria com Sebrae-PR, Associação Brasileira de Agentes de Viagem (Abav) Paraná e Curitiba Convention e Visitors Bureau.

COMISSÃO ESTADUAL – Por portaria da Paraná Turismo (002/2018), foi constituída Comissão do Ano Estadual do Turismo Religioso, que é formada por representantes da Assintec (que representa as matrizes religiosas indígena, ocidental, africana e oriental), a (Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) Regional Sul 2 e da Pastoral do Turismo, que representam a Igreja Católica; empreendedores e gestores estaduais do turismo religioso (público e privado), o Sistema Fecomércio e a Paraná Turismo.

A Comissão é a responsável pela organização do Fórum Estadual do Turismo Religioso, que evidencia e concretiza o trabalho pelo crescimento do segmento. “Atualmente o Paraná possui 25% de seus atrativos no segmento do turismo religioso, fato que impulsiona as discussões sobre a temática, que ainda enfrenta muitos desafios, como a informalidade observada em alguns dos serviços prestados”, explica Pedro Kempe, presidente da Comissão do Ano Estadual do Turismo Religioso.

INSCRIÇÕES E INFORMAÇÕES – Os interessados em participar do Fórum devem procurar a organização para formalizar as inscrições, através do e-mail forumturismoreligioso@fecomerciopr.com.br ou pelo fone (41) 3883-4552 (Waldirene).