Gaúcho da Fronteira neste sábado à noite no CTG Coxilha Platinense

A partir das 22 horas terá baile

Neste sábado, dia dez, o Grupo de Dança Amor à Tradição promoverá no CTG Coxilha Platinense “Baile Gaúcho”, em Santo Antônio da Platina.

O evento começará a partir das 22 horas e contará com a animação do Gaúcho da Fronteira (fotos) e Grupo Musical Dê-lhe Gaita.

Participantes deverão ir de pilcha ou esporte discreto.

Ingresso antecipado no valor de R$ 25,00.

Contato: (43)9 9964-6710 ou 9 9977-9946.

O artista nasceu no interior do Uruguai, mas cresceu em Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul, onde começou a tocar violão, acordeão e bandoneón.

Em 1968, Heber Frost (nome verdadeiro) entrou no grupo Os Vaqueanos, com quem gravou alguns discos. Em 1975 gravou o primeiro LP solo, Gaúcho da Fronteira, e firmou-se como um representante da tradicional música dos pampas.

Nos anos 80, sua popularidade estendeu-se pelo Brasil todo, com suas canções bem-humoradas e dançantes. Na década de 1990 voltou-se para outras manifestações musicais tradicionais brasileiras, lançando em 1999 o CD Forronerão, ao lado do grupo Brasas do Forró, unindo o folclore brasileiro de um extremo a outro do país.

Desse disco emplacaram os sucessos Forronerão, mistura de forró e vanerão, e Vanerão Sambado que, como o nome sugere, mistura vanerão com samba. O maior sucesso de sua carreira foi Nhecovari Nhecofum(veja o vídeo abaixo).