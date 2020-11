GeniusCon mantém conteúdo disponível até dezembro

Iniciativa dá oportunidade a interessados em acessar rico conteúdo da maior feira de inovação e tecnologia do Norte Pioneiro

Quem não pode participar da GeniusCon 2020, realizada de 07 a 09 de outubro em um formato 100% digital, ainda pode acessar a todo o conteúdo da maior feira de tecnologia e inovação do Norte Pioneiro. Isso porque o site do evento manterá disponível até dia 1º de dezembro o vasto acervo de palestras, oficinas e atividades realizadas.

A iniciativa dá a oportunidade a interessados que não participaram da GeniusCon nos dias do evento a ter acesso a todo este material, além de proporcionar a quem participou de novamente ter contato com as atividades da feira.

GeniusCon 2020, pela primeira vez, foi 100% digital e contou com cerca de 2,5 mil inscritos e R$ 7 mil em premiações. Foram cerca de 60 eventos – 20 palestras, 25 oficinas, nove atividades gravadas e oito atividades Genius Health -, todos com boa participação de público.

O evento movimentou o cenário empresarial e estudantil da região e fomentou o empreendedorismo e desenvolvimento de novos projetos e ideias de negócios, além da exposição de projetos de startups do Norte Pioneiro, oficinas de criatividade, workshops, palestras gravadas e ao vivo com conteúdos relacionados à inovação, educação, empreendedorismo, internet das coisas (IoT) e agronegócio.