Festa em Louvor a Santa Filomena

Com bolo e Procissão Luminosa

A Paróquia Santa Filomena que tem a Igreja Matriz no bairro Vila Claro, em Santo Antônio da Platina, está em festa religiosa desde o dia 1º de agosto quando começou a sequência de nove noites de Novena/Missa e Adoração ao Santíssimo Sacramento.

A programação da 5ª Festa em Louvor à Santa Filomena teve seu ponto alto nesta sexta-feira, dia 10, quando se comemorou a Solenidade da Padroeira Santa Filomena – Virgem e Mártir. Às 6h teve a Alvorada com famílias da comunidade soltando rojões num momento festivo; às 9h, aconteceu a Novena Solene e Adoração do Santíssimo Sacramento com o Diácono João Batista Vilas Boas; às 12h oração em família. Às 15h Missa da Padroeira com o Pároco anfitrião Padre Rubens Lopes Coelho; e, à noite, Missa Solene e Procissão Luminosa de Santa Filomena com a presença do sacerdote Padre Héliton Ribeiro.

No dia 3 de agosto foram realizadas das 9h às 12h, das 14h às 17h e das 19h às 21h Confissões. E, no dia 4, às 19h30, durante a Celebração Eucarística, a entronização da Imagem de São João Maria Vianney na Igreja Matriz da Paróquia Santa Filomena.

Durante os nove dias foram realizadas, às 15h, Novenas e Adoração e, às 19h30, Santa Missa/Novena contando com a presença de comunidades na parte litúrgica lida e cantada e padres que presidiram as Celebrações. Os religiosos presentes foram: Padre Osvaldo José dos Santos, da Paróquia São José, no bairro Colorado, de Santo Antônio da Platina; Padre Claudinei Antônio da Silva, de Tomazina; Padre Nelson Gualiume, da Paróquia Santo Antônio de Pádua, de Santo Antônio da Platina; Bispo Dom Antônio Braz Benevente; Padre Carlos Eduardo Casprov, de Joaquim Távora; Padre Roberto Claudiano, de Quatiguá; Padre Rodolfo Chagas Pinho, de Jacarezinho; Padre Marcos Paulo Messias Rodrigues, da Paróquia São Judas Tadeu, do bairro Dr. Jamidas, de Santo Antônio da Platina; Padre Delcino Rafael de Carvalho, de Abatiá e Padre Héliton Ribeiro, da Diocese. No dia 5, o Bispo Dom Antônio, durante a Celebração que presidiu, fez a bênção do Altar da Matriz. Também estiveram colaborando com as celebrações durante os dias da programação, os Diáconos Antônio Donizete da Silva Godoy e João Batista Vilas Boas.

Neste período de Novenas e Missas, os fiéis foram convidados a levarem para o momento da oferta em cada noite de Celebração, mantimentos, como arroz, feijão, óleo, sal, açúcar, café, farinha de trigo, fubá e bolacha que serão destinados para obra social daquela Paróquia.

A parte festiva da programação contou com a venda de pastéis todas as noites após os atos religiosos. E, de 3 a 5 de agosto, à frente do Salão Paroquial da comunidade, ocorreram momentos culturais, músicas, barracas com a venda de salgados, doces, bebidas (não alcóolicas) e diversão para as crianças. E, na tarde do dia 5, aconteceu a ação entre amigos com sorteio de prêmios em dinheiro no valor total de R$ 8 mil reais.

Nesta sexta-feira, dia 10, às 16h, será vendido ao preço de R$ 3, o pedaço, o Bolo da Santa Filomena, no salão Paroquial e às 19h30, Santa Missa.