Itaipu é parceira do Show Rural 2019

Oficinas ensinam sobre plantas medicinais

A minipropriedade rural reúne 12 instituições de ensino e pesquisa, entre elas, a Itaipu Binacional. Em meio aos estandes do Show Rural Coopavel 2019, que exibem máquinas de última geração e inovações em produtos químicos e sementes, uma minipropriedade rural com tecnologias locais, sustentáveis e ecológicas para a agricultura familiar se destaca. É a Vitrine Tecnológica de Agroecologia “Vilson Nilson Rendel”, que há 16 anos faz parte do evento, sempre se renovando.

No espaço, resultado de uma parceria entre 12 instituições de ensino e pesquisa, entre elas, a Itaipu Binacional, até os menos afeitos à agricultura encontram novidades e descobrem informações que podem ser aplicadas ao dia a dia.

“As PANCs (plantas alimentícias não convencionais) e as plantas medicinais sempre atraem muita gente. O pessoal vem procurar informações sobre como usá-las ou plantá-las”, conta Ronaldo Pavlak, técnico da Divisão de Ação Ambiental (MAPA.CD). E é importante conhecer bem antes de se “aventurar”: às vezes, uma planta muito parecida com uma PANC pode ser tóxica.

Justamente para sanar as dúvidas mais comuns, ao longo do Show Rural serão realizadas duas oficinas sobre plantas medicinais, na quarta-feira (6), às 17h30m, e na sexta-feira (8) às 11 horas e uma sobre PANCs, na sexta-feira (8), às 10 horas. As três começam no auditório do estande da Itaipu e seguem para a Vitrine para a parte prática.

Diversidade

Além de mais de 120 plantas, o espaço de 2.600 m² abriga também ovinos e exemplos de sistemas de aquecedor solar com materiais reciclados, captação, armazenamento e utilização de água da chuva, bio-construções, hidroponia, entre outros. Para dar assistência aos visitantes, 36 técnicos das instituições parceiras estão espalhados pela vitrine.

Este ano, pela primeira vez, a Vitrine trouxe um pequeno espaço para venda de produtos da agricultura familiar. Segundo Ronaldo, era uma reivindicação antiga; no local é possível adquirir vários alimentos produzidos na região.

Agora, se grande parte da tecnologia aproveita soluções caseiras para resolver problemas corriqueiros, também há espaço para inovações mais “hi-tech”. Um dos equipamentos da Vitrine é uma capinadora austríaca desenvolvida com tecnologia da região, que utiliza um sistema de direção por câmeras: a máquina é capaz de identificar sozinha o tipo de planta cultivada, e protege essa planta na hora de fazer a capina.

Cuidado

A variedade de tecnologias e plantas apresentadas na Vitrine exige um cuidado que dura o ano todo. “Assim que acaba uma edição do Show Rural, já começamos a nos preparar para a próxima”, explica Ronaldo Pavlak. As equipes das instituições parceiras visitam a área mensalmente e à medida que se aproxima o evento, semanalmente, para garantir que tudo esteja perfeito para o Show.

Engenheiras agrônomas formadas pela Unioeste, as amigas Giordana Menegazzo e Karina Kestring estavam no Show Rural para conhecer as tecnologias, mas quiseram começar o passeio pela Vitrine, que elas ajudaram a montar. “Eu ajudei a botar aquela lona ali, a Giordana carpiu… a gente faz parte disso aqui também”, contou Karina, orgulhosa do trabalho.

Parceiros

Além da Itaipu, são parceiros da Vitrine: Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural do Mato Grosso do Sul (Agraer); Cooperativa de Trabalho e Assistência Técnica do Paraná (Biolabore); Centro de Apoio e Promoção da Agroecologia – Núcleo de Marechal Cândido Rondon (Capa); Cooperativa Agroindustrial (Coopavel); Centro Paranaense de Referência em Agroecologia (CPRA); Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater); Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa); Cataratas do Iguaçu Produtos Orgânicos Ltda (Gebana); Instituto Agronômico do Paraná (Iapar); Universidade Federal do Paraná – campus Palotina (UFPR); e Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste).

