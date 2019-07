Mantida reinauguração do Gepatria

Na Casa da Cultura Platinense

A cerimônia da reinauguração oficial do Gepatria (Grupo Especializado na Proteção ao Patrimônio Público e no Combate à Improbidade Administrativa) na Casa da Cultura em Santo Antônio da Platina foi mantida para a manhã desta sexta-feira, dia cinco. É que o governador não pode vir por causa da chuva e algumas pessoas acreditaram que o evento do Ministério Público seria cancelado, o que não aconteceu.

A partir das 8h45m na Casa da Cultura Platinense, rua Marechal Deodoro, centro de Santo Antônio da Platina, o presidente do Observatório Social do Brasil , Ney da Nóbrega Ribas, fez uma exposição sobre o Controle Social que durou cerca de 40 minutos.

A palestra integra a programação da reinauguração da sede do Gepatria coordenado pela promotora Kele Cristiani e que teve asseguradas as presenças de diversas autoridades, como os presidentes do Tribunal de Justiça do Paraná, Adalberto Jorge Xisto Pereira (foto principal),do Procurador-Geral de Justiça, Ivonei Sfoggia, do presidente da Associação dos Municípios do Norte Pioneiro, Sérgio Rodrigues, e do comandante do 2º Batalhão de Polícia Militar, tenente-coronel José Luiz Oliveira.

A sede foi reformada e ampliada para uma área total de 672 m² e fica na rua Marechal Deodoro (foto acima). A placa de inauguração será descerrada de forma simbólica na Casa da Cultura.