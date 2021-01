Tomou posse à tarde como prefeito em campus da UENP

Marcelo Palhares é agora, efetivamente, o prefeito municipal de Jacarezinho. A posse aconteceu em cerimônia no fim da tarde desta sexta-feira (01) no auditório do campus de Direito da UENP (Universidade Estadual do Norte do Paraná) com a vice-prefeita eleita, Patrícia Martoni, e os nove vereadores eleitos. Antônio Neto (PSD) foi eleito presidente do Legislativo.

Esforços visam proporcionar uma saúde eficiente, uma educação de excelência, novas oportunidades de emprego e renda, moradia digna e serviços humanizados aos cidadãos”

A posse do empresário jacarezinhense marca o começo da nova gestão municipal e também da nova legislatura da câmara de vereadores. Na cerimônia, Palhares novamente agradeceu a confiança da população e reafirmou o compromisso de uma gestão voltada para políticas públicas que sejam revertidas em melhorias na qualidade de vida para a população.

“É a realização de um sonho, mas não um sonho só meu, e sim um sonho de todos que têm esperança em uma Jacarezinho diferente. Repito que a confiança que foi depositada em mim será retribuída com muito trabalho. Não vamos medir esforços para proporcionar uma saúde eficiente, uma educação de excelência, novas oportunidades de emprego e renda, moradia digna e serviços humanizados aos cidadãos”, afirmou o novo prefeito de Jacarezinho.

Após a cerimônia, Palhares se dirigiu ao gabinete da prefeitura de Jacarezinho onde assinou a ata de transmissão de governos.

“Tivemos uma transição muito positiva, estamos inteirados das situações mais importantes e acredito que em poucos dias já tenhamos um diagnóstico detalhado de cada setor da prefeitura. Tenho certeza que em poucas semanas a população já poderá perceber diversas mudanças que serão implantadas para melhorar nosso município”, completa o prefeito de Jacarezinho.