Márcia Estela comemora os 50 anos

Em Santo Antônio da Platina

A querida Márcia Estela Crespo de Freitas (fotos) comemorou aniversário em alto estilo no final de semana, em Santo Antônio da Platina.

O evento denominado Cowboys and Cowgirls atraiu convidados que se divertiram e brindaram os 50 anos da elegante e bonita anfitriã.

Os cumprimentos especiais vieram da mãe, Neli, da irmã Leni, dos irmãos Celso, Geraldo e Gildo(Gerson não pode comparecer), e também do namorado, Beto.

Felicidades.

FOTOS: JULIANA HONDA

