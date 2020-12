Veja mensagem da equipe do Centro Automotivo Beira Rio

Mais um ano se encerra e mais uma vez é hora de reacender as chamas da vida. É hora de agradecer a Deus por tudo que nos aconteceu neste ano único na nossa vida.

É hora de repensar as nossas atitudes, o modo como vivemos e mudar aquilo que precisa ser mudado. O tempo é o que de mais valioso temos, e é preciso aproveitá-lo. O tempo é a nossa vida.

E cada ano que se passa é um ano que não volta atrás. Não deixe os seus anos passarem em brancas nuvens. Aproveite as boas energias do fim do ano e o espírito de amor do Natal e reconcilie-se com você.

Para ter um bom final de ano basta olhar para trás sem arrependimentos e olhar em frente com esperança.

Feliz Ano Novo.