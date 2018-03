Missa campal marca Dia Mundial da Água em Santo Antônio da Platina

No começo da noite de amanhã

Nesta quinta-feira, dia 22, será celebrada missa campal em ação de graças na rua Marechal Deodoro, 373, no centro de Santo Antônio da Platina.

A iniciativa é da Regional Norte Pioneiro da Sanepar(Companhia de Saneamento do Paraná) e será realizada no pátio da empresa.

O evento às 19h30m lembra o Dia Mundial da Água, comemorado anualmente em 22 de março.

Essa data foi criada com o objetivo de alertar a população internacional sobre a importância da preservação da água para a sobrevivência de todos os ecossistemas do planeta.

A conscientização sobre a urgência da economia deste recurso natural e como utilizado com cuidado é uma das principais metas. A água limpa e potável é um direito humano garantido por lei desde 2010, de acordo com a Organização das Nações Unidas – ONU.

Mesmo o planeta Terra sendo constituído aproximadamente 70% de água, apenas 0,7% de toda a água do mundo é potável, ou seja, adequada para o consumo humano.O Dia Mundial da Água foi instituído pela Organização das Nações Unidas – ONU, através da resolução A/RES/47/193 de 21 de fevereiro de 1993, determinando que o dia 22 de março seria a data oficial para comemorar e realizar atividades de reflexão sobre o significado da água para a vida na Terra.