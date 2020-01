Nova Diretoria da Amunorpi será empossada dia 14

Pela manhã no centro de Jacarezinho

Sérgio Faria(DEM) tomará posse como novo presidente da Associação dos Municípios do Norte Pioneiro substituindo Sérgio Inácio Rodrigues ( prefeito de Pinhalão e na foto principal junto com o jacarezinhense). Será no dia 14 de fevereiro às 9h30m no CAT (Conjunto de Amadores de Teatro), no centro de Jacarezinho.

Sergião fez uma excelente gestão no comando da principal entidade política da região.

A chapa foi alinhavada com o nome de Faria indicado de forma consensual. Ele é médico e os prefeitos escolheram a Saúde como prioridade.

O mandato será de um ano.

Chapa Rumo ao Desenvolvimento do Norte Pioneiro:

Presidente : Sérgio Eduardo de Faria / Jacarezinho

1*vice presidente: Eclair Rauen / Jundiaí do Sul

2* vice presidente: José da Silva Coelho Neto / SAP

Conselho fiscal – Membros Efetivos

1- Flávio Xavier de Lima Zanrosso / Tomazina

2- Ângelo Marcos Vigilato/ Japira

3- Mário Augusto Pereira/Ribeirão Claro

Conselho Fiscal – Membros Suplentes

1-Sérgio Inácio Rodrigues/ Pinhalão

2-Wagner Luiz de Oliveira / Ribeirão do Punhal

3-Adalberto de Freitas Aguiar / Barra do Jacaré.