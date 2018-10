Outubro Rosa tem ações em Santo Antônio; veja vídeo

Várias entidades e profissionais participaram no fim de semana

Neste ano, Santo Antônio da Platina teve programação diferenciada para o atendimento de exames específicos, como mamografia e exame preventivo (Papanicolau). As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) abriram para atendimento em horário estendido, priorizando mulheres que trabalham em horário comercial e não dispunham de tempo para cuidar e manter a saúde em dia.

Além disso, a Secretaria de Saúde promoveu no sábado, dia seis, em parceria com outros órgãos uma passeata pelo centro da cidade (fotos) visando a conscientização sobre a importância do mês. Houve também a Feira da Saúde, na Praça Frei Cristóvão, e a Blitz da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), que fez a entrega de panfletos no trânsito. O tema deste ano é “Mulher, você pode!”.

De acordo com a enfermeira Paula Sasdelli, durante o dia as UBSs fizeram atendimento conforme o cronograma e o horário estendidos, específico para coleta de preventivo e mamografia.

A Unidade de Atendimento Programa Saúde da Família (Centro Social) e Vila Ribeiro atenderam o público feminino em horário especial, das 17 às 21 horas, às segundas e quintas-feiras. As UBSs da Vila Santa Terezinha, Vila Setti, Vila Claro, Vitória Régia e Álvaro de Abreu estiveram com horário estendido todas as quartas-feiras das 17 às 21 horas.

Paula informou que a concentração foi em frente da prefeitura, e que após o pronunciamento do prefeito José da Silva Coelho Neto (PHS) aconteceu o início da caminhada pela rua Marechal Deodoro virando na esquina da rua Tiradentes, retornando pela rua Rui Barbosa até a praça da Matriz.

PROGRAMAÇÃO ESPECIAL – No dia 29, a Secretaria de Saúde promoverá uma palestra com a master coach Mércia Miranda Vasconcelos, às 19h30, na Casa da Cultura. O evento tem por finalidade abordar o tema “Mulher, você pode!”.

O Outubro Rosa é uma realização da prefeitura de Santo Antônio da Platina, através da Secretaria de Saúde, da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), através da equipe do presidente Pedro Pavoni, e da Faculdade de Santo Antônio da Platina (Fanorpi). Os eventos contam com o apoio da Unimed Norte Pioneiro, Sicredi e da Associação Comercial e Empresarial de Santo Antônio da Platina (Acesap). Entre os convidados para participar da programação a Fanfarra do Colégio Maria Dalila, Desbravadores e Aventureiros /IASD, Cenaic, Academia 1RM, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Tiro de Guerra, Acadêmicos de Direito da Fanorpi e de Enfermagem Unopar, Centro de Especialidades Odontológicas, Secretaria de Educação e Secretaria de Esporte Cultura e Lazer.

