Páscoa em Andirá terá desfile, decoração e atrações artísticas

A decoração de Páscoa começa a tomar conta da Praça Sant´Anna e ruas de Andirá, numa magia especial, característica deste período : coelhos, guirlandas , ovos coloridos, cenouras, flores, casinha do coelho e outros elementos indicam que o evento mais doce do ano inicia com uma programação que conta com shows musicais, atrações culturais e desfile pela rua São Paulo.

O projeto é uma realização da Secretaria Municipal de Cultura e Comunicação, terá abertura na próxima sexta-feira, dia 23, às 20 horas, e tem o objetivo de trazer alegria e atrações culturais à cidade, além de fomentar o turismo regional, atraindo visitantes de outras cidades e potencializando o comércio.

A equipe da Secretaria trabalha em ritmo acelerado para finalizar as produções que contam, também, com apoio de voluntários, artistas, grupo de jovens, profissionais de vários setores, entre os quais, colaboradores do Projeto Esperança e do Centro de Convivência dos Idosos (CCI) estão na equipe de produção, empregando muito amor nas confecções das flores, ovos, coelhos.

O Secretário Municipal de Cultura e Comunicação, Tiago Dedoné, explica ter havido uma intensa mobilização de artistas e colaboradores. “Esperamos surpreender a todos. Vai ser um evento bonito, a cidade ficará mais alegre, atraindo visitantes da região. A mobilização da equipe da Secretaria de Cultura, de artistas da comunidade e de muitos voluntários está sendo linda. Andirá foi destaque nas festividades do Natal e estamos trabalhando para que seja, mais uma vez, referência, também na Páscoa”, destacou.

A Praça Sant´Anna concentrará a maior parte das atividades que integram a programação da Páscoa em Andirá, recebendo a Casa do Coelho e a decoração alusiva em todos os canteiros. No local as crianças serão recepcionadas pelo Coelhinho da Páscoa e poderão assistir as apresentações da peça de teatro, música e se divertir com os vários personagens, durante a programação dos próximos dias.

A Rua São Paulo – principal via comercial da cidade – também receberá os enfeites. Guirlandas com coelhos, flores, ovos e encanto, deixará o ambiente mais bonito. A Rua Rio de Janeiro – ao lado do Cine Teatro São Carlos – que dá acesso à Praça Sant`Anna, terá, também, uma decoração atrativa. “Os arcos, que instalamos no Natal com os lustres, permaneceram para que pudéssemos usar na páscoa, também. No local terá coelhos e ovos grandes, decorados, iluminado. Na entrada da Rua São Paulo, teremos coelhos grandes e a Placa ‘Eu amo Andirá’. Grande parte do material, como as cenouras, ovos, foram feitos com garrafas PET, permanecendo a nossa tradição de trabalhar com reciclável”, destacou.

O Secretário destacou que todo o projeto foi mobilizado pela equipe da Secretaria de Cultura e Comunicação, juntamente com a Prefeita, Ione Abib. “A Prefeita esteve junto conosco nos orientando, dando dicas, inspirando-nos com as muitas referências que já foram realizadas neste período. Ela tem uma visão muito intensa da importância do turismo cultural, quer a cidade muito mais bonita, comércio com mais oportunidades, quer a alegria das nossas crianças, quer a cidade sendo referência. Então, estamos lutando para ofertar o melhor para nossa comunidade. Este é o primeiro ano deste projeto. Com o tempo, vai se consolidando como um atrativo turístico regional”

PARADA DE PÁSCOA – A ideia é tornar tradicional a Parada de Páscoa, um dos momentos que deve marcar. O desfile acontecerá na abertura, sexta-feira, dia 23, às 20 horas, saindo da esquina da loja Paviani, na Rua São Paulo, entrando pela Rio de Janeiro e contornando toda a Praça Sant´Anna. Depois, o Coelho seguirá para a toca, onde irá recepcionar as crianças.

Alunos e Professores das Escolas Municipais de Andirá – numa parceria com a Secretaria Municipal de Educação – desfilarão juntos. Os artistas do Grupo de Teatro da cidade e do Grupo de Dança X-Factor, entre outros artistas da comunidade que integram a equipe de produção do desfile estarão, fantasiados com figurinos de vários personagens infantis, trazendo muita a alegria. Personagens também estarão visitando as escolas, no período de entrega de ovos aos alunos.