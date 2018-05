Passeio Motociclístico Ecológico Solidário em Jacarezinho

Em comemoração aos 65 anos do 2º Batalhão de Polícia Militar

Aconteceu no final de semana, o 2º Passeio Motociclístico Ecológico Solidário em comemoração aos 65 anos do 2º Batalhão de Polícia Militar.

O evento foi promovido pelo “Motoclube Mike Maluco” em conjunto com 2º BPM. O passeio teve início na sede do Batalhão, percorrendo pela bela Rodovia que liga Jacarezinho/PR ao município de Ribeirão Claro.

Ao retornarem a Jacarezinho, os participantes se reuniram na Praça Rui Babosa, centro da cidade, onde foram realizadas várias atividades, bem como havia uma praça de alimentação montada para o evento, som ao vivo e motocicletas dos mais variados estilos ficaram a exposição da comunidade.

Destaque para exposição de materiais utilizados pela Polícia Militar e a apresentação do CANIL/2º BPM, atração apreciada por todos, sobretudo pelas crianças que estavam no local.

O evento também teve como objetivo levantar fundos para o programa social denominado “Matheus 25” e o Asilo São Vicente de Paulo de Jacarezinho.