PM festeja Tiradentes com homenagens a integrantes da tropa

“Os ideais de civismo permanecerão vivos com o trabalho, honra e fé em uma Pátria livre”

A governadora Cida Borghetti participou neste sábado (21) da cerimônia em homenagem a Tiradentes, patrono das policias do Brasil e condecorou policiais militares com medalha de Mérito Comunitário pelos serviços prestados. A cerimônia aconteceu na Academia do Guatupê, em São José dos Pinhais, e reuniu cerca de 400 pessoas entre militares e convidados.

Durante as comemorações, a governadora sancionou a lei 19.462/2018 que eleva a Academia Policial Militar do Guatupê a órgão gestor do ensino militar no Estado, responsável por administrar os colégios da PM, centros de pesquisas, divisão de ensino e cursos de graduação e pós graduação. “Uma medida importante, principalmente agora que estamos expandido os colégios da Polícia Militar para o interior”, afirmou Cida.

Ela também destacou que as homenagens prestadas ao mártir da Inconfidência Mineira são uma maneira de valorizar o trabalho de heroínas e heróis do presente. “Os ideais de civismo permanecerão vivos com o trabalho, honra e fé em uma Pátria livre, formada de mulheres e homens honrados e capazes”, afirmou.

A comandante da Polícia Militar, coronel Audilene Rosa, citou a trajetória de Tiradentes como precursor da independência do Brasil e patrono das polícias. “Não poderíamos deixar de lembrar deste histórico de tanta honradez e luta. Nosso patrono é o exemplo para os policiais militares que vão a luta e defendem os direitos humanos”, ressaltou.

Para o delegado Júlio Reis os ideais de Tiradentes são os mesmos que motivam as polícias Militar e Civil. “Tiradentes buscava a igualdade e a liberdade e na polícia não é diferente. Os policias, desde sua formação, estão dispostos a defender a sociedade a qualquer custo. Por isso é nosso dever saudarmos esta data”, disse.

MEDALHAS– Os policiais que completaram 10, 20 e 30 anos de serviço também foram homenageados com medalhas de bronze, prata e ouro, respectivamente. Ao todo 47 policiais receberam medalhas (16 de mérito comunitário e 31 pelo tempo de serviço). Para a governadora, as condecorações são uma forma de mostrar o respeito que a corporação e o Estado têm pelo trabalho desenvolvido pelos policiais. “Hoje, com muita honra, concedemos essas medalhas a esses homens e mulheres que diariamente lutam por uma sociedade paranaense cada vez melhor”, disse.

A coronel Audilene explicou a escolha dos homenageados com o Mérito Comunitário. “O mérito comunitário é o reconhecimento público dessas pessoas que não têm o dever de trabalhar nas forças de segurança pública, mas escolhem servir a comunidade”, declarou.

Uma das homenageadas com a medalha de Mérito Comunitário foi a tenente Caroline Costa, primeira comandante da Unidade Paraná Seguro (UPS) do bairro Uberaba, na capital do Estado. “Me sinto honrada em receber esta medalha neste dia tão importante”, disse.

O major Marcos Antônio Benetti recebeu a medalha de ouro pelos 30 anos de serviço na PM. “Fico muito feliz pelo reconhecimento destes 30 anos na Polícia Militar do Paraná e muito orgulhoso em fazer parte dessa história e ajudar toda a sociedade”, declarou.