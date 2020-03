Pro Tork sai na frente na Copa Brasil e Sul-Brasileiro de Enduro

Início da temporada 2020 excelente

Jony Jactchechen mandou ver no Enduro do Pampas, vencendo a categoria Over 40 para a Pro Tork Racing Team. A disputa aconteceu neste fim de semana, dias 29 de fevereiro e 1º de março, em Gramado (RS), sendo válida ainda como abertura da Copa Brasil e Sul-Brasileiro de Enduro de Regularidade.

Os melhores pilotos de estados como Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e até de Minas Gerais encararam um percurso de aproximadamente 240 quilômetros pelo interior do município e região, passando por muitas trilhas de pedras, barragens e lindas paisagens.

Para Jony, o início da temporada 2020 foi excelente. “No sábado me saí muito bem, vencendo o desafio. Já no domingo foi um pouco mais difícil, cometi alguns erros de navegação, ficando em quarto lugar. A somatória rendeu a vitória e pontos importantes na briga pelos títulos”, explica.

Agora, Jony retorna a Curitiba, onde foca no treino físico e com moto. As próximas etapas do Sul-Brasileiro e da Copa Brasil serão realizadas nos dias 28 e 29 de março, durante o Enduro das Cachoeiras, em União da Vitória (PR). O evento também será válido pelo Paranaense, no qual o atleta também está no páreo.

A Pro Tork Racing Team tem o apoio da NOS Energy Drink e Sportbay.