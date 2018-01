Promovida Cavalgada de São Sebastião em Ribeirão do Pinhal

Atraiu cerca de 100 cavaleiros no domingo

É tradição a cavalgada de São Sebastião (herança deixada pelo saudoso Sebastião Macota,que foi passada de geração em geração ) sempre com a saída da bandeira no sítio dos Macota no bairro rural do Sertãozinho, em Ribeirão do Pinhal.O evento foi promovido neste domingo, dia 20, com a bênção do padre Rui.

Como sempre, com a presença de familiares , amigos e devotos do santo, que percorreram o centro da cidade e terminaram no pátio do Santuário do Divino Espírito Santo para a benção do pároco.

Segundo João , o filho mais velho de Sebastião Macota, a família veio de Minas Gerais para o Paraná em 1962.Ele se recorda que a cavalgada começou no ano de 1965 com o patriarca, que faleceu em 2003, mas antes a “bandeira de São Sebastião” foi passada para seu neto Welligton Luis Mendes para que a iniciativa fosse realizada todo ano.Assim, nos dias 20 de janeiro são promovidos o percurso original da cavalgada e mantendo a promessa feita ao avô.

E segundo Liliani (neta de Sebastião Macota), “a cavalgada desse ano foi organizada pela família Macota que com a ajuda de voluntários, tentamos fazer melhor, se formos citar nomes seremos injustos pois muitas vezes esquecemos de algum nome, infelizmente não pudemos contar com a presença de João Antonio Amaral e Laurinho Suzuki, mas aqui deixamos nosso muito obrigado a eles e seus companheiros ,que em anos anteriores ajudaram principalmente na organização da cavalgada desde o início até o final e esperamos contar com as suas presenças novamente nos próximos anos.”

Fotos: Tieme Abi